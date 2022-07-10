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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TBMM Başkanı Şentop: “Kurban Bayramı dirilişe vesile olsun”

İHA

TBMM Başkanı Şentop: “Kurban Bayramı dirilişe vesile olsun”

Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere memleketi Tekirdağ'a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayramlaşma törenine katıldı.
Kurban Bayramını geçirmek için Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde gelerek hemşerileri ile bir araya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rumeli İskelesi’nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada protokol üyeleri ve vatandaşlar ile bayramlaşan Şentop, yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın öneminden bahsederek, hemşerilerinin bayramını kutladı.
Bayramlaşma programı için düzenlenen karşılama töreninde vatani görevini Tekirdağ’da yapan ve hafta sonu çarşı iznine çıkan askerler, tekmil vererek Şentop ile bayramlaştı. Şentop’un askerler ile samimi görüntüsü görenlere tebessüm ettirdi.
Şentop konuşmasında, “Kurban Bayramımız mübarek olsun. Cenabı hak hepimizi nice bayramlara sağlıkla afiyetle eriştirsin. Bu bayram hepimiz için, İslam âlemi için hayırlar, bereketler getirsin, dirilişe vesile olsun diye dualar ediyoruz. Tabii kurban bayramı bizim inancımızda, dinimizde büyük bir bayram. En büyük bayram olması esasen hac ile bağlantılıdır. Eskiden Türkiye’de haccı, bayramı çok iyi bilmeyen kişiler vardı. Onlar bu sene de hac kurban bayramına tesadüf etti derlerdi. Hâlbuki kurban bayramı zaten haccın olduğu günlerdedir, zilhicce ayıda. Dolayısıyla hac mübarek bir gün. Hatırlayacaksınız, camide hocalar dua ederken; duaların kabulü için Arafat’ta ve Müzdelife’de yapılan dualara ilhak ile kabul eyle diye dua ederler. Yani Arafat’ta ve Müzdelife’de yapılan dualar kabul ihtimali yüksek dualar olduğu için bizim dualarımızın onlara katılmasını ve böylece kabule yaklaşmasını daha kolaylaşmasını dualarına eklerler.
Biz de bu mübarek günlerin bereketin cenabı hakkın dualara icabetinin daha da yoğunlaştığı manevi havanın, iklimin doruğa ulaştığı bu günlerin insanlık için de huzur ve barış getirmesini Cenabı Haktan niyaz ediyoruz. Dualarımızın bu dualara katılmasını ve bu suretle kabul edilmesini Cenabı Haktan diliyoruz” dedi.
Vatandaşlar ve protokol üyeleri ile bir süre sohbet ettikten sonra Rumeli İskelesi’nden ayrılan Şentop, bayramlaşma programına katılmak için Tekirdağ Polisevi ve Jandarma Komutanlığının komutanlığını ziyaret etti. Ardından Zübeyde Hanım Huzurevinde yaşlıların bayramını kutladı, Zübeyde Hanım Çocuk Evindeki çocuklara hediye dağıttı.
Şentop'a Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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