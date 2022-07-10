TBMM Başkanı Şentop: Tam istiklale sahip Türkiye mücadelesini veriyoruz



Mehmet YİRUNRuhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Tam istiklale sahip bir Türkiye mücadelesini veriyoruz. Dünya yeniden kuruluyor. Yeni kurulan dünyada Türkiye'nin bu şekilde tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye olarak var olmasını arzu ediyoruz" dedi.

TBMM Mustafa Şentop, Kurban Bayramı için geldiği memleketi Tekirdağ'da, valilik öncülüğünde Rumeli İskelesi'ndeki bayramlaşma programına katıldı. Bayramlaşma programına Şentop'un yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Goncagül, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Şentop, Türkiye'yi güçlendirmek ve büyütmek adına yapılan çalışmalardan bahsetti.

Bugün dünyada yaşanan olayları, dünya savaşları öncesi yaşananlarla benzerliğinin olduğuna vurgu yapan Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Ama bazen özellikle kavşak noktalarında hızlanan debisi artan bir akışı var tarihin. İşte 100 yıl önce yaşananlar, 20'nci yüzyılın başlarında yaşananlar, hatta ilk yarısı 20'nci yüzyılın çok büyük olayların, hadiselerin meydana geldiği bir dönem. 1'inci Dünya Savaşı olmuş, 2'nci Dünya Savaşı olmuş, daha sonra biraz akış yavaşlamış. Şimdi yine akışın, tarihin akışının hızlandığı olayların ardı ardına birbirini takip ettiği ve mühim değişikliklerin dünyada insanlık tarihinde meydana gelmesi muhtemel bir dönemde yaşıyoruz. İşte bu ekonomiden, iktisattan, uluslararası ilişkilere kadar, devlet yönetimlerine kadar yeni ittifaklar kuruluyor, eski ittifaklar bozuluyor, dağılıyor. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Tabii böyle bir dönemde Türkiye olarak bizim millet olarak dikkat ettiğimiz iki husus var. Bunlardan birisi şüphesiz Türkiye'yi güçlendirmek, büyütmek. Bunu hem devlet olarak devletimizi güçlendirmek, büyütmek hem de millet olarak bir arada. Birlik, beraberlik içerisinde hareket ederek birbirimizle dayanışma, beraber olma suretiyle hareket ederek ve aynı zamanda devlet, millet bütünleşmesini sağlayarak devletimizi güçlendirmek müessir hale getirmek, etkili hale bölgesinde, etrafında, dünyada sözü dinlenen, kararı merak edilen bir devlet haline getirmek birinci meselemiz budur."

'DÜNYADA KURULAN DÜZEN YAVAŞ YAVAŞ ÇÖKÜYOR'

Şentop, 20'nci yüzyılda dünyada kurulan düzenin çöktüğüne dikkati çekti. Çöküşün tamamlanmasının beklendiğine vurgu yapan Şentop, şöyle devam etti:

"İkinci meselemiz de şu. Dünyada 20'nci yüzyılda kurulan bir düzen yavaş yavaş çöküyor. Felsefe olarak çöktü, paradigma bitti, iflas etti de. Şimdi onun o çöküşün tamamlanması bekleniyor. Uluslararası sistem, işte Birleşmiş Milletler'den birçok ittifaklara kadar bunların dünya barışını sağlamak için kurulduğunu biliyoruz ama bunu yapamadılar, gerçekleştiremediler. Birleşmiş Milletler işte en son hemen yakınımızda Rusya, Ukrayna Savaşı'nda hiçbir tesir gösteremedi. Adı, esamesi bile yok Birleşmiş Milletler´in. Niye? Çünkü beş ülke var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi alınacak karara itiraz etti mi? Birleşmiş Milletler'den karar çıkmıyor, güvenlik Konseyi'nden. Bu ülkelerden bir tanesi de Rusya o çatışmanın, savaşın tarafı. Tarafı dolayısıyla kendi aleyhine bir kararın çıkmasına müsaade etmiyorum. Veto ediyor, Birleşmiş Milletler tamamen işlevsiz kalıyor. Halbuki 2'nci Dünya Savaşı sonrasında dünyada barışı tesis etmek için kurulmuş ama başarısız. Dolayısıyla uluslararası ilişkiler alanında, uluslararası alanında, iktisatta, ekonomide bütün alanlarda kurulmuş olan yapılar, anlayışlar, paradigmalar çöküyor. Yeni şeyler ortaya çıkmaya başlıyor."

'YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR'

Uluslararası hukuk alanında, ekonomide, iktisatta yeni bir dünya kurulduğunu söyleyen Şentop, "Soğuk savaş yıllarında uzun süre NATO'ya uzak kalan, girmeyen İsveç ve Finlandiya şimdi NATO'ya girmek istiyor. Biliyorsunuz hatta Finlandiya daha önce uluslararası ilişkilerde de bilim alanında bir tabir Finlandiya'dan hareketle ortaya konulmuş. Finlandiyalılaşma diye bir tabir var. Nedir o; işte yanındaki büyük güçlü bir ülkenin politikalarına doğrudan karşı çıkmamak suretiyle uluslararası ilişkiler kurmak falan buna dikkat ederek yaşamış ve soğuk savaş döneminde NATO'ya girmeyi de düşünmemiş şimdi düşünüyor. Niye çünkü yeni bir dünya kuruluyor. Uluslararası hukuk alanında, ekonomide, iktisatta yeni bir dünya kuruluyor. İşte bu yeni kurulan dünya içerisinde ikinci dediğim şeyi anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'nin kendi başına müstakil hareket edebilecek uluslararası etkilerden başka ülkelerin etkilerinden yönlendirmelerinden uzak kalabilecek kendi politikalarını her alanda kurabilecek ve sürdürebilecek bir hale yani bizim milli mücadele dönemindeki tabirle tam istiklal haline Türkiye'yi kavuşturmak. Yani bir güçlü bir Türkiye. İkincisi de tam istiklale sahip. Kendi başına politikalar üreten. Bunun maliyetleri var tabii ki. Yani sistem kendi kontrolünde olsun istiyor uluslararası sistem, bütün ülkeleri her alanda. Bunun dışına çıkmaya çalıştığınız takdirde size bazı zorluklar çıkartıyor şüphesiz. Ama içinde kalmanın zorlukları da daha büyük. İstedikleri zaman kontrol ettikleri bir ekonomi, istedikleri zaman kontrol ettikleri bir uluslararası politika olursa bunun başka maliyetleri var. Biz bunları istemiyoruz, biz tam istiklalle her alanda kendi politikalarımızı kendimizin ürettiği uluslararası sistemin tesirlerinden azade bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'TAM İSTİKLALE SAHİP GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'

Yeni kurulan dünyada öncelikle tam istiklale sahip güçlü bir Türkiye mücadelesi verdiklerini belirten Şentop, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önce güçlü Türkiye bunu sağlayacak, buna temel de olacak. Tam istiklale sahip bir Türkiye mücadelesini veriyoruz. Tam da bunun zamanındayız. Dünya yeniden kuruluyor. Yeni kurulan dünyada Türkiye'nin bu şekilde tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye olarak var olmasını arzu ediyoruz. Tabii bu bir taraftan tabii fiziken çalışmakla oluyor. Bir taraftan da manen dua etmek istemek, bir araya gelmek, birbirimize sahip çıkmak, birbirimizi desteklemek, bu ideallere gönül vermekle oluyor. İşte bugünler bu maneviyatın yüksek olduğu günler onun için dua ediyoruz. Cenabıhak milletimizi, devletimizi güçlü ve payidar kılsın. Bu tam bağımsızlık idealine yaklaşmak için, milletimizin gayretleriyle en kısa zamanda bizi muvaffak kılsın. Bayramınız tekrar mübarek olsun. Hepinizi hürmetle selamlıyorum."

Şentop, daha sonra polis evinde emniyet teşkilatıyla bayramlaştı. Şentop ve beraberindekiler daha sonra Tekirdağ Jandarma Komutanlığı'na geçerek, jandarma personelinin de bayramını kutladı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUNRuhan YALÇIN

2022-07-10 18:14:33



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