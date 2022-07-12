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Tekirdağ’da 3. Geleneksel Keşkek Şenliği

İHA

Tekirdağ'da 3. Geleneksel Keşkek Şenliği'nin ilk günü coşkuyla başladı.

Tekirdağ’da 3. Geleneksel Keşkek Şenliği

Tekirdağ’da 3. Geleneksel Keşkek Şenliği'nin ilk günü coşkuyla başladı.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Karacakılavuz Keşkek Şenliği’nin üçüncüsü başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Çiğdem Koncagül ve Mustafa Yel, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel şenliğin açılış töreninde temsili olarak pişirilen keşkeği karıştırarak vatandaşlara ikram etti.
Ardından yüzyıllardır geleneksel yöntemler ile dibek adı verilen taş havanda buğday döven Şentop ve Yüksel, şenlik alanında bulunan tezgahları gezerek vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Süleymanpaşa Belediyesi Paşa Halk Dansları Topluluğu’nun hazırladığı Ege ve Trakya yöresine ait halk oyunları gösterisi yapıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı konuşmada, keşkeğin Türk kültüründe büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Keşkek festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum. Üçüncü geleneksel diyoruz. Bir şeyin geleneksel olması için üçten önce geleneksel dememiz mümkün değil. 2011 yılında UNESCO, dünya somut olmayan kültürel mirasına dahil etmişti keşkeği. Keşkeğin en iyi yapıldığı yerlerin başında da Karacakılavuz geliyor. Zor, vakit ve sabır isteyen bir yemek. Güzel yapmak da ayrıca bir hüner gerektiriyor. Ama Karacakılavuz'daki kardeşlerimizin dostlarımızın bunu en iyi yapanlardan olduklarını bu konuda hüner gösterdiklerini biliyoruz. Elinize sağlık, ömrünüze bereket. Tabii Karacakılavuzun bir de ‘dimi’ dokumaları var. Bunların tanıtımı için gayret göstermeliyiz. Keşkek Festivali de buna vesile olan ortamlardan birisi” diyerek şenliğe katılanların Kurban Bayramınızı tebrik etti.


Başkan Yüksel ise, “Allah nasip ederse bu akşam ve yarın akşam düzenleyeceğimiz keşkek festivalimizin bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Çok şükür geleneksel hale getirdik sizlerin destekleri ve katkıları ile birlikte. Ben Karacakılavuz’un bu güzel insanlarını bütün Tekirdağ’ın, bütün Trakya’nın tanımasını istiyordum. Çok güzel bir organizasyon oldu. Fikir babası daha önceki Milletvekilimiz Ahmet Kambur’dur, ona da şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Karacakılavuz’u biraz daha tanıtmamız lazım demişti, o yüzden bu organizasyonlar yapılıyor. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bizlere verdiğiniz desteklerden dolayı bütün halkım adına, hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı bayramlarınız olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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