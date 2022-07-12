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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şaşırtan manzara: Yurdum insanı

İHA

Şaşırtan manzara: Yurdum insanı

Tekirdağ'da geceleri fıskiyelerden boşa akan su ile aracını yıkayan vatandaş gündem oldu.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Muratlı ilçesinde yol kenarlarına ekilen çiçekler ve çimlerin sulanması için kurulan fıskiyeler, geceleri çimlerin ve çiçeklerin yanı sıra anayolu da suluyordu. Durumu gören vatandaşlardan Abdulkadir Ekici, şikayet konusu durumu fırsata çevirdi.
Mustafa Kemal Caddesi üzerinde 59 ADZ 137 plakalı otomobilini fıskiyelerden akan su ile yıkayarak dakikalarca suyun önünde tutan Abdulkadir Ekici, “Yoldan geçerken suyun yola akarak israf olduğunu gördüm. Aracım da zaten tozluydu. Ben de hem su boşa gitmesin, hem de kirlenmiş olan aracım yıkansın diye böyle bir şey yaptım. Ben buradan yetkililere de sesleniyorum. Geceleri bu fıskiyelerden yola akan su sürekli olarak israf ediliyor. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum” diye konuştu.
Öte yandan, aracını yıkadıktan sonra vatandaşların şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden otomobil sahibi için, “İşte yurdum insanı” yorumu yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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