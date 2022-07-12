Şarköy sahilinde, 'bayram' yoğunluğu



Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın turistik ilçesi Şarköy, Kurban Bayramı tatilinde çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. İlçenin kışın 50 bin olan nüfusu tatilcilerin gelmesiyle 400 bini geçerken, otel ve pansiyonlarda yer bulamayanlar şezlong üzerinde, çadırlarda ve araçlarında sabahladı.

Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi Şarköy, 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı. İlçenin kışın 50 bin olan nüfusu 400 bini geçerken, otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Belediyeden yapılan anonslarla ilçe merkezine araçlarla çıkılmaması istendi. Tatilcilerin kimi denizde serinlerken kimileri de güneşlendi. Özellikle İstanbul'dan gelen yerli turistlerin ilgi gösterdiği ilçede otel, pansiyon ve kiralık ev bulamayanlar şezlong üzerinde, çadırlarda ve araçlarında geceyi geçirdi.

KAYMAKAM SAHİLDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, sahile giderek, incelemelerde bulundu. Tatilcilerin mağdur olmamaları için tüm önlemlerin alındığını belirten Kaymakam Kılınçkaya, kışın yaklaşık 50 bin civarındaki nüfusun tatilcilerin gelmesiyle 10 katına çıktığını belirtti. Kılınçkaya, tatil sonrası dönüş yolunda sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiğine vurgu yaparken, sevdiklerine acı yaşatmamaları çağrısında bulundu.

'GÜNLERİNİ GÜVEN İÇİNDE GEÇİRMELERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da, İstanbul'a yakın olması nedeniyle Şarköy'ün tatilcilerin ilk tercihlerinden olduğunu belirtti. Var, "Şarköy, İstanbul'a yakın olması ve denizinin de temiz olması nedeniyle, çevre illerden gelen vatandaşların ilk tercihi haline geldi. Şarköy ilçemizde sıkıntı olmaması için gerekli tedbirleri aldık. Tatilcilerin günlerini güven içinde geçirmeleri için çalışıyoruz. Yoğunluk nedeniyle otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Bayram yoğunluğu nedeniyle ilçedeki su verilerimiz günlük 100 bin tonu aştı. Bayram tatili 9 gün olması nedeniyle 1 milyon ton su harcaması yapılacağı gibi yine 1 milyon ton atık su hizmeti vermeyi planlıyoruz" dedi.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Nuri ÇAĞLAR

2022-07-12 13:03:04



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