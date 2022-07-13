Refüjdeki ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Rıdvan, öldü

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Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Rıdvan Dur (19), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda meydana geldi. Rıdvan Dur'un kullandığı 59 AJJ 254 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkınca refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen Rıdvan Dur, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahale sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rıdvan Dur, burada hayatını kaybetti. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-07-13 13:23:54



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