19 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan kaza kamerada

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde orta refüje çarparak devrilen motosikletin sürücüsü 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza, kameraya yansıdı.

Kaza, gece saat 03.17 sıralarında Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Arkadaşını ziyaret için Süleymanpaşa ilçesinden yola çıkan Rıdvan Dur (19) idaresindeki 59 AAJ 245 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak devrildikten sonra yaklaşık 10 metre sürüklendi.

Kaza sonrası ağır yaralanan motosikletli genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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