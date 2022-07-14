İçme suyu borusundaki patlak yolu göle çevirdi

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Tekirdağ’da içme suyu hattı borusunda meydana gelen patlak sebebiyle tonlarca su boşa aktı, yollar da göle döndü.

Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Borsa meydanı kavşağındaki yaya kaldırımının geçtiği noktada, geçtiğimiz gün gece yarısı içme suyu hattında patlak meydana geldi. Tazyikli akan su nedeniyle bir süre sonra Hıdırağa Mahallesi Salhane Sokak ile Hacı Hamam Dere Sokak göle döndü.

Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen TESKİ ekipleri, suyu keserek, meydana gelen arızayı giderdi.

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