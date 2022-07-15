Tekirdağ'da şehitler kabri başında anıldı

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma töreni düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde anma etkinliği düzenlendi.

Eski Şehir Mezarlığında düzenlenen anma töreni Kur'anı Kerim tilaveti ile başladı.

Tekirdağ İl Müftü Yardımcısı Yusuf Bektaş tarafından şehitler ve kabristanda defin bulunanlar için dua edildi.

Okunan duaların ardından; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, kurum müdürleri ve parti temsilcileri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Mezarlıkta düzenlenen anma töreninin ardından protokol üyeleri 15 Temmuz şehidi Münir Alkan'ın annesi Münibe Alkan'ı ziyaret etti.

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