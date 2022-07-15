Tekirdağ’da 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu

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Tekirdağ'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde şehitler için Kur’anı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu.

Süleymanpaşa ilçesindeki tarihi Orta Cami'de cuma namazı öncesinde Kur’anı Kerim okunarak, şehitler için dualar edildi. Mevlidi Şerif’in okunmasının ardından cuma hutbesinde şehitlik makamının kutsiyetine vurgu yapılırken, Türkiye ve diğer İslam ülkeleri üzerinde oynanan oyunlara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Milletvekili Mustafa Yel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve protokol üyeleri katıldı.

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