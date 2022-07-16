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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, MalkaraTekirdağ karayolunun 19’ncu kilometresi Yenice Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malkara’da Tekirdağ istikametine seyir halinde olan 59 LS 572 plakalı otomobil sürücüsü Mert S. (28) Yenice Mahallesi kavşağına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarparak duran otomobilde sürücü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerin sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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