Otomobile isabet eden yorgun mermi korkuttu

Tekirdağ Çorlu’da park halindeki otomobilin bagaj kapısına isabet eden yorgun mermi, kahvehane önünde oturanları korkuttu.

Olay, Reşadiye Mahallesi Mandıracı Caddesi üzeri türbe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, mevkii henüz bilinmeyen ve rastgele havaya açılan ateş sonucu park halindeki Tuncay Çelik’e ait ticari taksinin bagaj kaputuna yorgun mermi düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kahvehane önünde çay içen vatandaşları korkuttu.



“Birisinin başına da düşebilirdi”

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen taksi şoförü Tuncay Çelik, polisi arayıp şikayetçi oldu.

Magandalara tepki gösteren Çelik, “Ya birinin başına düşseydi ne olacaktı? İş mi yani bu. Sen rastgele havaya ateş açıp zevk yapacaksın, ondan sonra birinin canı yanacak. Böyle saçmalık mı olur. Bak yoldan geçen insanlar, burada oturanlar var. Biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.



Arabanın başında çay içiyormuş

Kahvehanede oturan bir vatandaş da, “Taksinin başında oturup çay içerken bir ses geldi. Balkondaki bir teyze de bir şey mi düştü diye sordu. Bir baktık yerde mermi var” diye konuştu.

Taksicinin şikayeti üzerine polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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