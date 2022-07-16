Tekirdağ’da bayram tatili sonrası dönüş yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı sebebiyle ilan edilen 9 günlük resmi tatilin sona ermesine saatler kala İstanbul’a dönmek isteyen tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturuyor.

Yurt genelinde ilan edilen 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesine saatler kala Pazartesi günü başlayacak olan mesailerine yetişmek için yollara çıkan tatilciler, Tekirdağ İstanbul yolunda yoğunluk oluşturuyor.

Trafiğin aksamadığı fakat yoğun olduğu yolda bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil yerlerinde geçiren vatandaşların Tekirdağİstanbul arasında bulunan 115 kilometrelik yolda Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi.

Herhangi bir kaza yaşanmaması ve yolun kapanmaması için çalışmalarına devam eden Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyor. Ekiplerin kontrollerini gece gündüz demeden sürdürdüğü yolda devam eden akıcı yoğunluğun Pazar akşamına kadar artması beklenirken, aşırı hız ve hatalı sollamalara karşı kurulan radar sistemleri ile trafiğin akışı düzenli olarak denetleniyor.

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