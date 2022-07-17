Patlayan kombi yangın çıkardı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde doğalgaz kombisinin patladığı evde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olay, gece saat 04.20’de Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerindeki bir apartmanın 5. katında meydana geldi. İddiaya göre, Orhan D.’ye ait evdeki doğal gaz kombisi bilinmeyen nedenle patladı. Patlama sesinin ardından balkonda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında yaralanan olmaması sevindirdi. Emniyet, 112 Sağlık ve TREDAŞ ekipleri de olay mahallinde hazır bekletildi.

Yangın çıkan evde maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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