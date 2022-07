Lavanta üreticileri hasattan memnun

Tekirdağ’da her yıl haziran ve temmuz aylarında mor şölen oluşturan lavanta tarlalarında hasat başladı. Bu yıl daha fazla ürün beklediklerini ifade eden lavanta üreticileri, ürünlerini dünyaya pazarlamak istiyor.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde yaklaşık 3 yıldır lavanta üreticiliği yapan Ayşe Avcı, görsel şölen oluşturarak bölgeye renk katan lavanta tarlasında hasada başladı. Bu yıl daha fazla ürün beklediklerini ifade eden Avcı, hasadın ardından üretecekleri kolonya, deodorant, oda spreyi ve sabun gibi ürünleri dünyaya pazarlamak istiyor.



“Hasat verimli geçti”

Özel bir işletmede çalışan 1 çocuk annesi Ayşe Avcı, yaklaşık 3 yıldır lavanta ürettiklerini söyledi. Lavantanın hem şifa hem de doğal güzellik kaynağı olduğuna dikkat çeken Avcı, “Lavanta tarlamız her yıl daha da renkleniyor. Görsel şölen oluşturması ve İstanbul’a yakınlığımız sebebiyle bu yıl çok fazla ziyaretçi aldık. Buraya gelen ziyaretçilerimiz lavantanın muhteşem kokusu eşliğinde fotoğraf çekilip anılarını ölümsüzleştirebiliyor. Bu yıl hasat verimli geçti” dedi.

Genç girişimci Furkan Yaran da her yıl daha da açılan lavanta tarlasında ziyaretçilerin yoğunluğundan dolayı memnun olduklarını belirterek, “Lavantanın muhteşem kokusu içerisinde gezip anlarını ölümsüzleştirmek isteyen ziyaretçilerimiz her yıl haziran ve temmuz aylarında tarlalarımızı ziyaret edebilir. İstanbul’a 1 saat uzaklıktaki tarlamızda ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Bu yıl doğal koşullar nedeniyle hasattan beklediğimiz verimi aldık. İnşallah üreteceğimiz deodorant, parfüm, kolonya ve sabunla hem yurt içinde hem de yurt dışında vatandaşlarımızı yıl boyunca lavantanın eşsiz güzelliğiyle tanıştıracağız” ifadelerini kullandı.

