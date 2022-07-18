Bakan Yanık: 2023 vesayet sisteminin yok edilme sürecidir (2)

SOSYAL HİZMET MERKEZİNİN AÇILIŞINI YAPTI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tekirdağ ziyareti kapsamında Kapaklı ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi'nin açılışını yaptı. Bakan Yanık, Kapaklı Kaymakamlığı'nda hizmet veren merkezin açılışında yaptığı konuşmada, sosyal hizmet merkezlerinin önemli olduğunu belirterek, "Sosyal hizmet merkezleri bizim faaliyetlerimiz açısından hizmet basamaklarımızın en üzerinde duran birimlerden birisi. Sosyal hizmet merkezleri aracılığıyla vatandaşa doğrudan ulaştığımız, ihtiyaç tespitini yaptığımız, ihtiyaçlarını ulaştırdığımız ve saha taramasını özellikle sosyal hizmet merkezleri üzerinden gerçekleştiriyoruz" dedi. (DHA)Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA) DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR
2022-07-18 00:31:45
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.