Bakan Yanık: “Türkiye'nin şahlanışını durduramayacaklar”

Tekirdağ Ak Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantı’nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2023 seçimlerinde milletimizin sandıkta yeniden bize bu görevi tevdi etmesiyle beraber inşallah Türkiye'nin şahlanışını bir yüzyıl daha durduramayacaklar” ifadelerini kullandı.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Tekirdağ gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çerkezköy ilçesinde düzenlenen AK Parti Tekirdağ Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katıldı. Bakan Yanık, toplantının ardından Şehit Dinçer Ersoy’un ailesine ve Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi’ni ziyaret etti.

Bakan Yanık’ın ilk durağı Tekirdağ Valiliği oldu.

Tekirdağ programı çerçevesinde ilk olarak Tekirdağ Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Yanık, Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından Valilik binası önünde karşılandı. Karşılamanın ardından makama geçerek Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Yanık, Vali Yıldırım ile bir süre görüştü. Vali Yıldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı Tekirdağ’da ve Valilikte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Divan heyeti oluşturuldu

Toplantı, Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra ‘Kuruluşundan Günümüze AK Parti Tekirdağ Teşkilatı’ temalı, Tekirdağ teşkilatının kuruluş serüveninin anlatıldığı sinevizyon gösterimi izlendi. AK Parti’nin son 6 aylık yatırımlarının anlatıldığı video gösteriminin de katılımcılara aktarılmasının ardından Divan Heyeti seçildi. Divan Heyetine; AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Kamil Çetintaş, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşdere, İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Fatih Arslan ve Tekirdağ İl Yönetim Kurulu Üyesi Tuğçe Bozdoğan seçildi.

“Hedef ve ideallerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz”

Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na ev sahipliği yapan AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Kamil Çetintaş, “Millete hizmet yolunda büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyor, hedef ve ideallerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz. Hizmet misyonuyla hareket eden, şuurunu ve motivasyonunu değer üretmekte bulan bir gelenek olarak Türkiye’de dünyada benzerine az rastlanan bir değişimi gerçekleştirdik ve geçtiğimiz 20 yılda, milletimizin her meselesini nasıl çözdüysek, bundan sonra da çözmeye devam edeceğiz. Hizmette amasız ve fakatsız kararlı bir duruşun adresi AK Parti’dir” derken, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan da, “AK Parti, sıradan bir siyasi teşekkül değildir. Bizler bir büyük davanın sevdalısı insanlar olarak burada bir aradayız. Türkiye nasıl binlerce yıllık devlet tarihimiz içindeki son halka ise, AK Parti de bu büyük davanın günümüzdeki en önemli temsilcisidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği gibi, AK Parti maziden atiye yolculuğumuzun altın halkalarından biridir; tabii bu durum sorumluluğumuzu daha da artırıyor. AK Parti’de siyaset yapmak demek, öncelikle bu sorumluluğu üstlenmeye talip olmak demektir” ifadelerini kullandı.

“Boynumuzun borcu”

İl Başkanı Özcan’ın ardından konuşan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de, “Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında bize bir müjdesi oldu ve bana göre Tekirdağ’ın en büyük yatırımı olan büyükşehir statüsünü kazandık. 2014 yılı itibariyle 2 yeni ilçe oldu; bunlardan biri Kapaklı, diğeri de Ergene. Yeni bir büyükşehir statüsüyle 12 belediye oluştu. 2014’te bir talihsizlik yaşadık ancak 2014 yılında bütün teşkilatlarımızla beraber yoğun bir tempoyla çalışarak, 4 belediyemizi gönül belediyeciliği ile tanıştırmış olduk. 2024’te büyükşehri almak boynumuzun borcu” ifadelerini kullandı.

“İçerideki başarıyı gölgelemek istiyorlar”

Bakan Derya Yanık, Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülkemizin 2013'te gezi olayları, ardından 15 Temmuz sürecinde maddi, manevi zarara uğratıldığını belirterek, muhalefeti de eleştirdi. Bakan Yanık, “ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, birkaç gün önce; 'Birtakım yerlerde darbe planladık' dedi. Fiilin sahibi itiraf ediyor. Muhalefet diyor ki 'Yok yok yapmamışsınızdır' Niye? Çünkü içerideki başarıyı gölgelemek için birtakım vesayet sistemlerine hala ihtiyaçları var” ifadelerini kullandı.

“Mali politikaların değiştiği bir süreç”

Ardından konuşan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül ise “İçinden geçmiş olduğumuz zaman dünyanın yeniden şekillendiği, sorunların su yüzüne çıktığı ve özellikle mali politikaların değiştiği bir süreçtir. Değişen bu düzen içerisinde kendi kendine yetebilen ve ağırlaşan sorunlar karşısında çözüm üretebilen bir ülke konumunda olmak çok önemli. İstikrara imza attık Elhamdülillah. Uluslararası kuruluşların küresel ekonomik krizden dolayı yapmış oldukları ölçümlerde de Türkiye’nin başarısı göz ardı edilemeyecek düzeydedir” dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler de partililerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplantının hayırlı olmasını temenni etti.

“Aynı mücadeleyi vereceğiz”

Toplantıda konuşan Milletvekili Mustafa Yel de “Tüm gönül coğrafyamızdaki mazlum milletlere karşı olan sorumluluğumuzu da unutmadan gecemizi gündüzümüze katarak çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için adeta bir mecburiyetle çalışmak zorundayız. Bizler çalışacağız ki asil Türk Milleti, 85 milyon bugüne kadar nasıl ki İslam’ın sancaktarlığını yaptıysak, batı medeniyetine karşı güçlünün yanında değil haklının yanında olma mücadelesini verdiysek 2023’te, kıyamete kadar da aynı mücadeleyi vereceğiz” dedi.

“Buna izin vermemeliyiz”

Bakan Yanık, toplantıda yaptığı konuşmada, 2023 seçimlerinin önemini de vurguladı. “Halkın iradesine ipotek koymak isteyenlere kesinlikle izin verilmemeli” diyen Bakan Yanık, “2023, sözün özü; bu vesayet sisteminin, bu vesayet düzeninin Allah'ın izniyle sonsuza kadar yok edilmesi sürecidir. 2023 bizim için de onlar için de bunun için önemli çünkü vesayet düzenini yeniden getirmeye çalışıyorlar çünkü halkın her seferinde kendi iradesine ipotek koymaya çalışanlara karşı sandıkta verdiği cevabı durdurmaya çalışıyorlar. Buna izin vermememiz lazım” şeklinde konuştu.

“2023 seçimleri bu kavganın şah noktasıdır”

Ülkemizin bölgesinde çok önemli bir ülke olduğunu da vurgulayan Bakan Derya Yanık, “Türkiye, savunma denklemini değiştirmiş bir ülke. Bugün sadece Türkiye içerisindeki terörle mücadele değil bölgesel anlamda da denklemin değiştiği bir Türkiye'den bahsediyoruz. İHA'larıyla, SİHA'larıyla, savunma sanayisiyle bölgesel anlamda da savunma denklemini değiştirmiş bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bize bu Türkiye'yi layık görmeyenlerle kavgamız devam edecek. 2023 seçimleri bu kavganın şah noktasıdır arkadaşlar. Sandıkta milletimizin yeniden bize bu görevi tevdi etmesiyle beraber inşallah Türkiye'nin şahlanışını bir yüzyıl daha durduramayacaklar” ifadelerini kullandı. Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Tekirdağ’a yaptıkları yatırımları da tek tek sıraladı.

Şehit ailesini ziyaret etti

Bakan Yanık, AK Parti Tekirdağ Genişletilmiş İl Danışma Toplantı’nın ardından, Siirt’in Pervari İlçesinde düşen helikopterde 17 arkadaşıyla birlikte şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Dinçer Ersoy’un ailesini ziyaret ederek annesi Nilüfer Hatun Ersoy ve babası Mustafa Ersoy ile görüştü. Bakan Yanık, şehit Dinçer Ersoy’un ailesini ziyareti esnasında aileye Kur’anı Kerim ve Türk Bayrağını öperek takdim etti. Anne Nilüfer Hatun Ersoy ve şehit babası Mustafa Ersoy, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, anlamlı hediyeleri için de Bakan Yanık’a teşekkür ettiler. Ziyarette şehit Dinçer Ersoy’un annesi tarafından özel olarak dizayn edilen odayı da ziyaret eden Bakan Derya Yanık, duygularını gizleyemezken şehit ailesi tarafından da Bakan Yanık’a ziyaretin anısına ay yıldızlı figür hediye edildi. Bakan Yanık, daha sonra Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi’ni ziyaret etti.

Özel bireyin isteğine kayıtsız kalmadı

Özel bireyler tarafından kapıda karşılanan Bakan Yanık, Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar ile görüştü. Derneğin yürüttüğü faaliyetler hakkında Kocaçınar’dan bilgi alan Bakan Yanık, dernek bünyesinde devam eden kurslar ile ilgili de bilgi edindi. 1016 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi tarafından hazırlanan etkinlikte tekerlekli sandalye ile dans gösterisi sunan ve performansıyla katılımcılardan tam not alan 22 yaşındaki fiziksel engelli özel birey Yusuf Örs, ziyarette Bakan Yanık’tan fonksiyonel tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Gencin isteğini havada bırakmayan Bakan Yanık, danışmanına not alması için talimat verdi. Bakan Yanık, Çerkezköy’deki ziyaretlerinin ardından Kapaklı’ya hareket etti. Burada ilk olarak Güneydoğu gazisi Tarık Cür’ü evinde ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tarık Cür ziyaretinde Cür’ün babalık müjdesini aldı. Tarık Cür’ün eşinin 5 aylık hamile olduğunu öğrenen Bakan Derya Yanık, Cür’ün eşine doğacak çocuğu için bir altın hediye ederken, Cür ile Bakan Yanık’ın samimi sohbetleri dikkatlerden kaçmadı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kaymakam Bayram Sağır, İl Başkanı Mestan Özcan, İlçe Başkanları ve partililerin de eşlik ettiği ziyaretler sonrası Kapaklı Belediye Başkanlığı’na geçen Bakan Yanık, belediyenin çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Mustafa Çetin’den brifing alırken, ziyaret anısına Bakan Yanık’a günün anısına hediyeler verildi. Kapaklı Kaymakamlığı binasında hizmete giren Sosyal Hizmetler binasının açılışını da yapan Bakan Derya Yanık, gece 23.00’de ziyaretlerini noktaladı.

