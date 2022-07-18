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Bakan Yardımcısı Pakdil'den tırtıl istilası konusunda rahatlatan açıklama: “Ürkütücü bir tablo yok” Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil: "Ayçiçeğinde bir düşme beklemiyoruz”

İHA

Bakan Yardımcısı Pakdil'den tırtıl istilası konusunda rahatlatan açıklama: “Ürkütücü bir tablo yok” Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil: "Ayçiçeğinde bir düşme beklemiyoruz”

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Tekirdağ’da çayır tırtıllarının etkili olduğu alanlarda yaptıkları incelemenin ardından tablonun ürkütücü olmadığını, ilaçlamaların başarılı olduğunu ve sonuç alındığını kaydetti.
Trakya’daki ayçiçeği tarlalarında etkili olan tırtıl istilası sonrasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Tekirdağ’a gelerek ayçiçeği tarlalarında incelemelerde bulundu. Pakdil, “70 bin dönümde değişik derecelerde etkilenme var, bu 70 bin dönümün hepsi elden çıkmış değil. Mutlaka az etkilenen var, çok etkilenen var. Tekirdağ’daki 1,6 milyon alanı mukayese ettiğiniz vakit hepsi zarar bile görse ki öyle değil, ilaçlama başarılı oluyor, sonuç alınıyor. Etkilenme farklı derecelerde, yani yüzde 4 mertebesinde bir oran olur. Öyle çok ürkütücü bir tablo yok çok şükür” dedi.

“Tam bitti diyemiyoruz”
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tamamı kontrol altına alındı demek mümkün değil maalesef. Ama bizim arkadaşlarımız sürekli sahada yeni alanları da geziyor, herhangi bir yeni alan olursa oradaki ilaçlama çalışmaları da elbette yapılacak. Ama birkaç gün daha ihtiyacımız var tam sonucu görmek için. Yani illere göre değişiyor. Mesela Tekirdağ’da az ya da çok 70 bin dönüm ve bunun da büyük bir kısmı ilaçlandı. Yeni bir yayılma gibi bir durum söz konusu mu onu da takip ediyoruz. Takip etmek durumundayız, dediğim gibi bu çalışma sadece bu seneye yönelik bir çalışma değil arkadaşlar. Önümüzdeki yıla daha az bir popülasyonla, bu da doğanın bir parçası, onu da bir kabul edelim. Nedir çayır tırtılı, o da var, bu sene bir popülasyonda bir patlama oldu, fark ettik. Ondan sonra çiftçilerimizle beraber mücadelesini yapıyoruz. Ne için? Hepimizin gıdasını temin etmek için. Böyle bir çaba içerisinde sağ olsun çiftçilerimiz büyük çaba içerisindeler, teşekkür ediyorum onlara. Ne için yapıyorlar, bu hasadı yapacaklar ki bizim soframıza yağ olarak gelsin bu ürün ama bir iki gün içerisinde tabloyu net görürüz. Çünkü şimdilerde yeni tespitler olabiliyor, küçük alanlar olabiliyor. Yani tam bitti diyemiyoruz şu anda” dedi.

“Ayçiçeğinde bir düşme beklemiyoruz”
Pakdil açıklamasının devamında, "Rekolte kaybını tahmin etmek için henüz erken ama ürüne ne kadar zarar verdi diye soruyorsanız onu biraz daha beklemek lazım. Ama geçen sene ile bu seneyi mukayese edecek olursak ülke sathında ayçiçeğinde bir düşme beklemiyoruz. Yani bu yaşanan tırtıl olayına rağmen bir düşme beklemiyoruz, bilakis bir miktar geçen seneden daha fazla ürün rekoltemiz olacak, tahminlerimiz o doğrultuda. Demin sordunuz 'Tekirdağ'da alan neydi?' diye, 70 bin dönüm. Tabii bunda değişik derecelerde etkilenme var, bu 70 bin dönümün hepsi elden çıkmış değil. Mutlaka az etkilenen var, çok etkilenen var. Bunu da Tekirdağ’daki 1,6 milyon alanda mukayese ettiğiniz vakit hepsi zarar bile görse ki öyle değil, ilaçlama başarılı oluyor, sonuç alınıyor. Etkilenme farklı derecelerde, yani yüzde 4 mertebesinde bir oran olur. Öyle çok ürkütücü bir tablo yok çok şükür” şeklinde açıklamada bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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