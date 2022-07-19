AFAD’tan doğalgaz santralları işletmesine KBRN eğitimi

2022 yılı "Türkiye Afet Tatbikat Yılı" çerçevesinde, Tekirdağ AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından "EÜAŞ Tekirdağ Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü" personeline Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) eğitimi ile afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Kurumun Eğitim salonunda verilen eğitimde katılımcılara KBRN tehlikeleri ve bu tehlikelere yönelik alınması gereken önlemler, herhangi olay anında müdahale yöntemleri ile İlk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapılmıştır. Eğitimde DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, Sigortalılık Bilinci konularına da değinildi.

Eğitim sonrasında deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

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