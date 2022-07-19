Tekirdağ’da kaçak içki, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 10 gözaltı

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, kaçak içki, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, 10 şüpheli şahıs gözaltına alınarak işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri büro Amirliği ekiplerince Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar sonucu, 6 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet fişek, 2 adet kuru sıkı tabanca, 20 adet kaçak viski, 1 adet kaçak votka, 2 fişek eroin maddesi, 10 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilerek 10 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli/idari işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.