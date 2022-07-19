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Tekirdağ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na 8 gün önce ailesiyle piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan Şehmus Ele, İstanbul' un Çatalca ilçesi'nde ormanlık alanda sağ olarak bulunduDHA-Flaş Haber Türkiye-Tekirdağ

2022-07-19 13:34:10



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