Ormanda kaybolan Şehmus, 8´inci günde bulundu(2)



İSTANBUL VALİLİĞİ: 800 KİŞİ ARADI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ormandan kaybolduktan 8 gün sonra bulunan Şehmus Ele´yi arama çalışmalarına 800 kişinin katıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Tekirdağ ili, Saray ilçesi, Kastro Çamlıköy Tabiat Parkı´na 12 Temmuz 2022 Salı günü ailesi ile birlikte kamp yapmaya gelen 2002 doğumlu Ş.E. adlı vatandaşımızın Çatalca ilçemizin sınırlarındaki ormanlık alanda kaybolduğu ihbarı alınmıştır. Kaybolan vatandaşımızı bulmak için Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik ve AFAD birimlerimizden 800´e yakın personelimizle karadan arama kurtarma ekipleri, havadan drone, uçak, denizden sahil güvenlik unsurları, termal kameralar ve arama köpekleri ile yapılan çalışmalar neticesinde bugün saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda bulunmuştur. Sağlık ekiplerimizce yapılan kontrollerde Ş.E. adlı vatandaşımızın genel sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilmiş ve ifadesi alınmak üzere Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı´na teslim edilmiştir." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Şafak TAŞOYAR-Şavaş ATAK

2022-07-19 16:05:27



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