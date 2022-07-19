Ormanda kaybolan Şehmus, 8´inci günde bulundu(3)

'BÖĞÜRTLEN YİYEREK HAYATTA KALDIM'
Ormanda kayboluşunun 8'ünci gününde bulunan Şehmus Eke, Çatalya İlçe Jandarma Komutanlığı´nda işlemleri yapılıp, ifadesini başvuruldu. Eke´nin ifadesinde ailesinin yanından fotoğraf çekmek için ormanlık alana doğru gittiğini ve kaybolduğunu söyledi. Eke, ifadesinde, "Fotoğraf çekerken kaybolduğumu anladım. İlk 4 gün hiçbir şey yemedim. Daha sonra cep telefonumu, elbiselerimi beni arayanlara iz olsun diye bıraktım. 4´üncü günün sonunda bitkin düşünce ormanda bulduğum böğürtlenleri yedim. Böğürtlen yiyerek hayatta kaldım" dediği öğrenildi.
Sehmus Ele´yi almak için babası Vahit Ele´nin de aralarında bulunduğu yakınları Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı´na geldi. Ele, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Şafak TAŞOYAR-Savaş ATAK
2022-07-19 17:08:54
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