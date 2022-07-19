Tekirdağ’da ortaya çıkan tırtıl istilasıyla beraber, ayçiçeği tarlalarının ilaçlanması sonrasında kovanlarından çıkan arılar bir daha geri gelmedi.

Tekirdağ’da geçen hafta ayçiçeği tarlalarında bir anda ortaya çıkan tırtıl istilası sonrasında bölge genelinde dron ile ilaçlama çalışması başlatıldı. İlaçlama çalışmaları sonrasında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yukarı Kılıçlı Mahallesi'nde yaşayan arı yetiştiricisi Osman Korkut’a ait kovanlardan çıkan arılar bir daha geri dönmedi. Arılarının telef olduğundan endişe eden Korkut, çok büyük kayıplarının olduğunu, yetkililerin bir an önce duruma çare bulmasını istedi.



“Su candır arı hayattır”

Arı yetiştiricisi Osman Korkut yaptığı açıklamada, “Arıların meraya gittiğini görüyorsun ama döndüğünü görmüyorsun. 30 çıtalık arılar 1415 çıtaya düştü. Bu bal veriminde büyük bir oranda kayıp demektir. Sağım yapmadık. Şu an bal sulu. Sağım yapılacak vaziyette değil. Balın olgunlaşması lazım. Allah nasip ederse giden arılar geri gelirse kovanlar dolacak. Biz de sağım yapmış olacağız. Bu tırtıl meselesi çıkalı 56 sene oldu. Bu sene patlak verdi. Arıcı arısını kollamaya çalışır. Çiftçi malını kollamaya çalışır. Şu mantığı unutmayalım. Su candır, arı hayattır” dedi.

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