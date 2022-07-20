Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) TEKİRDAĞ´ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi'ndeki anız yangınında alevler ormana yayıldı. Yangında, 1 dönümü orman olmak üzere toplam 6 dönüm alan yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın Süleymanpaşa ilçesi, İnecik Mahallesi'nde, iddiaya göre hasat edilmiş anız tarlasında çıktı. Tarla yasak olmasına rağmen temizlenmek amacıyla yakıldı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, ormana sıçradı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede, Tekirdağ Büyükşehir itfaiye ekipleri ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri geldi. Yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında 1 dönüm orman olmak üzere toplam 6 dönüm alan yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-07-20 16:45:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.