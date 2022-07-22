Arabanın yanında yerde yatan adam vatandaşı telaşlandırdı

Tekirdağ Çorlu’da dengesini kaybederek yol kenarında bir arabanın yanına düşüp yaralanan adam, görenleri endişelendirdi.

Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak üzerinde dengesini kaybedip yol kenarındaki arabanın yanına düşüp kalan bir kişi, hareketsiz gibi görününce vatandaşları telaşlandırdı. Olay yerine çağrılan ambulans ekipleri yaralı şahsa müdahale etti. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

112'ye 'kaza' diye verilen ihbarla ilgili başından yaralanan şahsın alkollü olduğu ve yolda yürürken düştüğü öğrenildi.

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