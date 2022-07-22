Karpuz Şenliği hazırlıkları tam gaz sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, kırsal mahallelerde yerel üretimi ve yerli ürünleri desteklemek, tanıtmak ve geliştirmek hedefleriyle Karacakılavuz Mahallesi Keşkek Şenliği ile başlattığı şenlik kültürünü Ferhadanlı Mahallesi’nde düzenlenecek olan Karpuz Şenliği ile sürdürüyor.

56 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Ferhadanlı Karpuz Şenliği için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. İki yıldır Korona virüsü salgını tedbirleri nedeniyle ertelenen Ferhadanlı Karpuz Şenliği, ünlü şarkıcıların yanı sıra yerel sanatçılara yer verilen konserler ve sahne gösterileri ile Tekirdağlılara iki gün boyunca doyasıya eğlenme fırsatı sunacak.



Başkan yardımcıları hazırlıkları yerinde inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Uzunlar, Sabri Çınar ve Gökhan Saygı, Ferhadanlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek devam eden karpuz hasadına da nezaret ettiler.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Sabri Çınar, “Süleymanpaşa’nın güzel ürünlerinin ve değerli üreticilerinin tanıtımına katkı sağladığımız şenliklerimizin yenisini, Ferhadanlı Mahallemizin tatlı karpuzu ile taçlandıracağız. Hazırlıklarımız sürüyor. 56 Ağustos tarihlerinde yapılacak şenliğimize şimdiden tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” diye konuştu.



Bu yıl ilk kez yapılıyor

Trakya’nın karpuz deposu olma potansiyeline sahip olan Ferhadanlı Mahallesi’nin ve Ferhadanlı karpuzunun tanıtımına destek olarak yerli üretimin arttırılmasını sağlamayı amaçlayan Ferhadanlı Karpuz Şenliği, bu yıl ilk kez düzenleniyor. Sürpriz sanatçıların yer alacağı şenlik programının titizlikle hazırlandığı ve kısa süre içinde konuyla ilgili duyuruların yapılacağı belirtildi.

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