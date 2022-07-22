İşçi servisi kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: 13 yaralı

2022 Teknofest ne zaman ve nerede yapılacak?

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde freni boşalan işçi servis minibüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada 13 işçi yaralandı.

Kaza, Edirne yolu Marmaracık Mahallesi girişindeki ışıklı dönel kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, fabrikadan aldığı 15 işçiyi bırakmak için Çorlu istikametine doğru yola çıkan Ramiz A. idaresindeki servis minibüsü, frenlerinin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada hafif yaralanan 13 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla ve özel araçlarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.