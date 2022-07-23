Tekirdağ'da yat limanında tekne yandı

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ruhan YALÇINŞafak TAŞOYAR/SÜLEYMANPAŞA (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Süleymanpaşa ilçesinde yat limanında çıkan yangında, 1 tekne kullanılamaz hale geldi, 3 tekne ise kısmi zarar gördü.

Süleymanpaşa ilçesindeki yat limanında bağlı teknelerden birinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede teknenin tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bu sırada teknedeki 1 kişi suya atladı. İsmi öğrenilemeyen bu kişi, ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan tekne kullanılama hale gelirken, yanındaki 3 tekne ise kısmi zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Süleymanpaşa Ruhan YALCINŞafak TAŞOYAR

2022-07-23 09:40:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.