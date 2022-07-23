Tamire giden LPG’li otomobil alev alev yandı

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde arızası nedeniyle tamire götürülen LPG’li otomobilde yangın çıktı.

Olay, Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut Seyreksakal, 59 YT 296 plakalı otomobilini marş motorundaki arıza nedeniyle ustaya götürmek için yola çıktı. Seyir halindeyken aracın motor kısmında yangın çıktı.

Yangını fark ederek araçtan atlayan sürücü Seyreksakal, vatandaşlardan yardım istedi. Alev alev yanan LPG’li otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aykut Seyreksakal’ın tamire götürmek için yola çıkardığı yanan aracı kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.