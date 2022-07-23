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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 kişinin içerisinde bulunduğu otomobil şarampole devrildi

İHA

5 kişinin içerisinde bulunduğu otomobil şarampole devrildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 5 kişinin içerisinde bulunduğu otomobil tarlaya devrildi. Araçtakilerden bir kişi yaralanırken, diğer 4 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, Muratlı Tekirdağ yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gündüzlü Mahallesi A.A. yönetimindeki 59 HR 208 plakalı otomobilin, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 5 kişinin bulunduğu aracın devrilmesi sonucu araçtaki 1 kişi yaralanırken, sürücü ile birlikte diğer 4 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Haber verilmesi üzerine kaza bölgesine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın F.C. itfaiye ekiplerinin de yardımı ile araçtan çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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