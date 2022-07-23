Tekirdağ'da 'Ayçiçeği Foto Safari' etkinliği düzenlendi



Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 'Tekirdağ Ayçiçeği Foto Safari' etkinliği düzenlendi. Mankenlerin sarı renkli tarlalarda poz verdiği etkinlikte fotoğraf tutkunları en güzel kareyi yakalamak için birbirleriyle yarıştı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Ballıhoca köyünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 'Ayçiçeği Foto Safari' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Modacı Cafer Andıç ve çok sayıda fotoğraf tutkunu katıldı. Mankenler eşliğinde düzenlenen etkinlikte, fotoğraf tutkunları, en iyi kareyi yakalamak için yoğun çaba harcadı.

'AYÇİÇEĞİ FARKINDALIĞI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Türkiye'de ayçiçeğinin en fazla yetiştirildiği yerin Tekirdağ olduğunu hatırlatan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu, "Bildiğiniz gibi Türkiye´de en fazla ayçiçeğinin yetiştirildiği yer Tekirdağ'ımız. Adeta Tekirdağ ile ayçiçeği hemhal olmuştur ve biz hem kanolayı hem de ayçiçeğini Tekirdağ´ın sarı gelinliği olarak tarif ederiz. Şu anda da ayçiçeklerimizin, sarının en yoğun olduğu zamandayız ve istedik ki bir foto safari etkinliği yaparak Tekirdağ´ın ve ayçiçeğinin farkındalığını güzellikler içerisinde huzur içerisinde ve mutluluk içerisinde Türkiye´ye duyurmak, anılarını biriktirmek isteyen insanları İstanbul´a en yakın mesafedeki Tekirdağ´a şu anda Muratlı´da bulunuyoruz, Tekirdağ´a gelmelerini sağlayarak anı biriktirmelerini sağlamak istiyoruz. Çünkü sizler de biliyorsunuz ki özellikle pandemiden sonra ortaya çıkan turizm algoritmasında insanlar biraz karamsarlığa kapıldı, istiyoruz ki doğaya çıkın, foto safari yapın sarı tarlalar içerisinde anılarınızı biriktirip çocuklarınıza torunlarınıza aktarın. İşte bu yüzden bu etkinliği bugün Tekirdağ Muratlı ilçemizde Ballıhoca köyümüzde yapmak için buradayız" dedi.

'TEKİRDAĞ'DA İLKLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Ayçiçeği tarlasında görsel bir şova imza atmak istediklerini söyleyen Modacı Cafer Andıç da "Öncelikle Tekirdağ ve özellikle Muratlı ilçesinde olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyuz. Ahmet Hacıoğlu müdürümüze teşekkür ediyorum. Gerçekten ilkleri yaşıyoruz. Bu, Tekirdağ´da yapılan ikinci organizasyonumuz. Cafer Andıç öncülüğünde olmasının hiçbir anlamı yok, burada yeni girişimci, modacı hanımefendiler var. Model kızlarımız var, Nida Doğan yeni bir modacımız, Tekirdağ´ın da ismini duymasını istiyordum. Yine model kızlarımızla hep beraber buraya gelip hep beraber güzel bir organizasyona imza atıyoruz. Ayçiçeği tarlasında görsel bir şova imza atacağız. Nida Doğan tasarımları ile ve güzel modellerimizle birlikte, inşallah güzel çekimler olacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-07-23 18:47:04



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