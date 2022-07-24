Tekirdağ'da iki ailenin çatışmasında gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu İki aile arasındaki çatışmaya müdahale etmek isteyen bekçi yaralandı, olay yerinde 36 adet boş kovan bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da iki ailenin çatışmasında gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu İki aile arasındaki çatışmaya müdahale etmek isteyen bekçi yaralandı, olay yerinde 36 adet boş kovan bulundu

İHA

Tekirdağ'da iki ailenin çatışmasında gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu İki aile arasındaki çatışmaya müdahale etmek isteyen bekçi yaralandı, olay yerinde 36 adet boş kovan bulundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 aile arasındaki çatışmaya müdahale etmek için giden bekçilerden biri yaralandı. Olaya ilişkin çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirildi.
Olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 aile arasında çatışma olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi. 2 aile çatıştığı sırada tarafların silahlarından çıkan mermiler olaya müdahale etmek için giden Çarşı ve Mahalle Bekçisi O.T.'ye isabet etti.
Silahlı çatışma sonrasında olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaya müdahale ederken 112 acil sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.
Olay yerindeki incelemelerini ve araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri kaçan zanlıların peşine düştü.
Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda çatışmaya katılan ve bekçiyi yaralayan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Olay yerini savaş alanına cevirmişler
Ayrıca polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede 36 adet boş kovan bulundu.
Hastaneye kaldırılan bekçiye ilk müdahalesi yapılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da 'Ayçiçeği Foto Safari' etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 'Ayçiçeği Foto Safari' etkinliği ...
Ayçiçeği tarlasında mankenlerle muhteşem foto safari Mankenler, Tekirdağ’ın ‘Sarı gelini’ ile fotoğraf şov yaptı
YEREL HABERLER Ayçiçeği tarlasında mankenlerle muhteşem foto ...
5 kişinin içerisinde bulunduğu otomobil şarampole devrildi
YEREL HABERLER 5 kişinin içerisinde bulunduğu otomobil şarampole ...
Kozuva: Ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan firmalarımızı tebrik ediyorum
YEREL HABERLER Kozuva: Ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan ...
Tamire giden LPG’li otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Tamire giden LPG’li otomobil alev alev yandı
Tekirdağ'da yat limanında tekne yandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da yat limanında tekne yandı
Tekirdağ'da Yat Limanında tekneler yandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da Yat Limanında tekneler yandı
İşçi servisi kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: 13 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisi kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: ...
Tekirdağ’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Şarköy'de makilik yangını; 5 hektar yandı
YEREL HABERLER Şarköy'de makilik yangını; 5 hektar yandı
Karpuz Şenliği hazırlıkları tam gaz sürüyor
YEREL HABERLER Karpuz Şenliği hazırlıkları tam gaz sürüyor
Trakya'da bölgeye 1 milyon 600 bin TL kaynak aktarılacak
YEREL HABERLER Trakya'da bölgeye 1 milyon 600 bin TL kaynak ...
Arabanın yanında yerde yatan adam vatandaşı telaşlandırdı
YEREL HABERLER Arabanın yanında yerde yatan adam vatandaşı ...
Tekirdağ’ın 40 mahallesinde doğaya 800 keklik salındı
YEREL HABERLER Tekirdağ’ın 40 mahallesinde doğaya 800 keklik salındı
Dedikodu tartışması nedeniyle öfkesinden deliye döndü, komşusunu bıçakladı
YEREL HABERLER Dedikodu tartışması nedeniyle öfkesinden deliye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.