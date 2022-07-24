İstanbul’dan gelen günübirlik tatilciler yolları doldurdu

İstanbul’dan Trakya güzergahındaki illere gelen günü birlik tatilciler, dönüş yolunda İstanbulTekirdağ yolunda yoğunluklar oluşturdu.



İstanbul’dan yola çıkarak hafta sonu tatilini Trakya rotasındaki illerde geçirmek isteyen günü birlik tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle İstanbulTekirdağ yollarında yoğunluk oluştu. Mavi ile yeşilin buluştuğu Tekirdağ ve güzergahındaki il ve ilçelerde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, hafta sonunun son günü olan özellikle Pazar akşamı yola çıkınca tatilin son günü adeta çileye dönüşüyor.



İstanbul’a gidiş yolu doldu Tekirdağ’a gelişler boş kaldı

Köprülü kavşak yerine trafik ışıklarının yoğunlukta olduğu Tekirdağİstanbul yolunda, tatilcilere ait araçlar trafik ışıklarında uzun kuyruklar oluşturuyor. Tekirdağ’dan İstanbul yönüne yol adeta araçlarla kaplanırken, trafiğin İstanbul’dan Tekirdağ yönü ise seyrek kaldığı görüldü.



İstanbulTekirdağ yolu güzergahındaki Beyazköy Kavşağı, Yenice Çorlu Kavşağı ve Marmaraereğlisi ilçesindeki trafik ışıklı kavşakların yerine köprülü kavşakların yapılması halinde trafik akışı daha az yoğunluklar ile sağlanmış olacak.

Polis ekipleri de yoğunlukların oluşmaması için bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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