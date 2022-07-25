Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mehmet Tokcan, son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ’da hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Tokcan için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına katılan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileğinde bulunarak merhuma Allah’tan rahmet diledi.

Merhum Mehmet Tokcan, Barbaros Eski Cami’sinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Barbaros Mezarlığı’na defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.