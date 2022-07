Tekirdağ’da trafik kazası: 5 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Keşan yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, MalkaraKeşan karayolu üzeri Kadıköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 AG 454 plakalı otomobil sürücüsü Yılmaz C. önünde seyir halinde olan Kadir T. idaresindeki 59 DG 504 plakalı kamyoneti geçmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonete yandan çarptı. Çarpışma sonucunda her iki araçta bulunan toplamda 5 kişi yaralandı.

Yaralılar Yılmaz C., İdris K., Muhammet K., Hanifi T. ve Kadir T. kaza yerine gelen ambulanslar ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.