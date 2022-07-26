Polisin oyunu dolandırıcıların aklını çıkardı: 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtan dolandırıcılar 120 bin liralık ziynet eşyasını alırken evde gizlenen polis tarafından suçüstü yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesinde H.K.(62) isimli şahsın yaklaşık 120 bin TL değerinde ziynet eşyasının dolandırıcılık yoluyla ele geçirilmeye çalışıldığı ihbarını alan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş şube ekipleri operasyon için düğmeye bastı.



Polisin oyunu dolandırıcıları yakalattı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince olay günü şüphelilerin mağdur ile irtibata geçtiği öğrenilerek gerekli tertibat alınarak mağdurun şüpheliler ile iletişim devam ettirildi. Yapılan çalışmalar sonucu Ö.D.(48) isimli şahıs mağdura ait ikamet içerisinde parayı ziynet eşyasını almaya çalışırken suçüstü yakalandı.



3 kişi daha yakalandı

Yapılan çalışmaların devamında, yakalanan şüpheli ile birlikte hareket ettiği tespit edilen İ.E.(48), H.A.(28) ve K.K.(43) isimli şüpheliler Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesinde yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.



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