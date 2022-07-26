Anız yangını kampüsteki ormana sıçradı

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde tarlada çıkan anız yangını, üniversite kampüsündeki ormana sıçradı. TOMA aracının da destek verdiği çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.

Çerkezköy yolu kenarındaki bir tarlada anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi´nin bulunduğu kampüsteki ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmalarına, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki TOMA aracıyla da destek verildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

2022-07-26 18:04:58



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