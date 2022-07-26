Kavgaya müdahale eden mahalle bekçisinin yaralanmasında 14 gözaltı (2)

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GÖZALTINDAKİ 14 KİŞİDEN 8´İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden 8´i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 kişi ise serbest kaldı. Olayla ilgili S. Ş., Ö. Ş. ,N. Ş., E. Ş.,S. G., H. C. G.,S. G. ve F. Ş. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.(DHA)Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-07-26 21:30:17



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