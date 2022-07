Üvey babasını öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki genç, dedesiyle kaçarken yakalandı

Kırklareli’de üvey babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki genç, dedesiyle kaçarken Tekirdağ’da yakalandı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Okay Filibeli’nin (47) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından cinayetin katil zanlısı olan 17 yaşındaki üvey oğlu F.P. ve ona yardım ettiği öne sürülen dedesi A.M., Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yakalandı.

Olay, Lüleburgaz'da saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple 17 yaşındaki F.P. üvey babası Okay Filibeli’yi bıçaklayarak yaraladı. Bıçaklama olayından sonra F.P., dedesi A.M. ile olay yerinden kaçtı. Olayın duyulması üzerine söz konusu adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine sevk edilen Filibeli, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri yaşanan olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatarak, kaçan zanlıların peşine düştü. Şehrin giriş ve çıkış noktalarında aramalar yoğunlaşırken, zanlıların kaçabileceği iller göz önüne bulundurularak çevre illerdeki polis ve jandarma ekiplerine de haber salındı.

Kaçan dede ve torunu Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe giriş ve çıkışlarında oluşturmuş olduğu kontrol noktasına takılırken, şüpheli bir araç polis ekiplerince durduruldu. Aracın içerisinde yapılan kontrollerde Okay Filibeli’nin cinayetinden sorumlu olduğu iddia edilen üvey oğlu F.P. ve üvey oğlunun dedesi A.M. gözaltına alındı. Ayrıca, araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda F.P.’nin üzerinde bir adet bıçak bulundu, araç içerisinden de birden fazla bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki zanlı Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

