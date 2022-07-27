Hayrabolu'da gün batımı

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gün batımı saatlerinde oluşan kızıllık, ayçiçekleri ve rüzgar türbinleri güzel görüntü oluşturdu.

Gün batımı saatinde günebakan çiçekleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kızıla bürünen gökyüzünde uçsuz bucaksız gözüken ayçiçeği tarlaları masalsı görüntüler oluşturdu. Güzelliği gören vatandaşlar cep telefonlarıyla o anı görüntülüyor.

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