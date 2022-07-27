Trakya'da çayır tırtılı ile mücadele devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trakya Bölgesi'ni etkisi altına alan çayır tırtılı ile mücadele devam ediyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya Bölgesi'ni etkisi altına alan ayçiçeği zararlısı çayır tırtılı ile mücadelede tedbiri elden bırakmıyor. Saray ve Kapaklı ilçelerinde yapılan ilaçlama çalışmalarının ardından zarar tespitinde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, ayçiçeği zararlısı çayır tırtılının kontrol altına alındığını belirtti. Çiftçiler ile istişarede bulunan Öcal, çiftçilere ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.