Kadınlar istedi, Marmara Adası turu yeniden başladı

Süleymanpaşa Belediyesi, bu yaz da kadınlara yönelik günübirlik Marmara Adası turunu yoğun talep üzerine sefer sayılarını arttırarak yeniden başlattı.

Süleymanpaşalı hanımlar, hiçbir ücretin talep edilmeyeceği Marmara Adası turu çerçevesinde Saraylar beldesinde bulunan Kadınlar Plajı’nda gönül rahatlığı ile deniz ve güneşin tadını çıkaracaklar. Ayrıca seyahat süresince çeşitli ikramlar ve eğlenceli etkinlikler de yer alacak. 1570 arası tüm hanımların katılabileceği Marmara Adası turu için başvurular başladı. Başvuruların 25 Temmuz5 Ağustos tarihleri arasında alınacağı ifade edildi. Konuyla ilgili 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezinden bilgi alınabileceği ve Hasan Âli Yücel Meydanı’nda (Tarihi Bedesten altı) bulunan Süleymanpaşa Belediyesi İrtibat Bürosundan kayıt yaptırılabileceği belirtildi. Başvuru sırasında isteklilerin yanlarında nüfus cüzdanlarını bulundurmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı. Marmara Adası seyahati için feribot seferlerinin sabah 08.30 kalkış, akşam 18.00 dönüş olarak belirlendiği ve turlarda kontenjanın 200 kişi ile sınırlı olacağı aktarıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu yaz üçüncü kez düzenlenen Marmara Adası turunun mahalle bazında altı ayrı seferle yapılacağı belirtilerek, hangi mahallelerin hangi tarihlerde ada turuna katılacağı duyuruldu. Buna göre 9 Ağustos Salı günü Kumbağ, Barbaros, Topağaç ve Altınova mahalleleri, 11 Ağustos Perşembe günü Hürriyet, Değirmenaltı ve Namık Kemal mahalleleri, 16 Ağustos Salı günü 100. Yıl, Yavuz, Ortacami ve Vatan mahalleleri, 18 Ağustos Perşembe günü Çiftlikönü, Karacakılavuz ve Banarlı ile tüm diğer kırsal mahalleler, 23 Ağustos Salı günü Aydoğdu, Çınarlı, Karadeniz ve Zafer mahalleleri, 25 Ağustos Perşembe günü Atatürk, Ertuğrul ve Bahçelievler mahallelerinde ikamet eden hanımlar ada turundan yararlanabilecek.

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