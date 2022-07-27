Tekirdağ'da 93 şişe kaçak içki ele geçirildi

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 93 şişe alkollü içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve KOM ekipleri ile Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı, Karaağaç Mahallesi’nde bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda H.G. yönetimindeki şüpheli bir araç durdurularak içinde arama yapıldı. Aramalarda 90 adet viski, 2 adet rakı ve 1 adet tekila olmak üzere toplam 93 adet kaçak içki ele geçirildi.

İçkilere el konulurken, şüpheli şahıs ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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