Tekirdağ’da kara taşıt sayısı 300 bine dayandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da kara taşıt sayısı 300 bine dayandı

İHA

Tekirdağ’da kara taşıt sayısı 300 bine dayandı

2022 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Tekirdağ’daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 293 bin 881 olarak açıkladı.
TÜİK verilerine göre 2022 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Tekirdağ’daki toplam 293 bin 881 motorlu kara taşıtının; 155 bin 079'u (yüzde 52,8) otomobil, 5 bin 456’sı (yüzde 1,9) minibüs, 5 bin 527’si (yüzde 1,9) otobüs, 47 bin 816’sı (Yüzde 16,3) kamyonet, 11 bin 605’i (yüzde 3,9) kamyon, 35 bin 374’ü (Yüzde 12) motosiklet, 978'i (yüzde 0,3) özel amaçlı taşıtlar ve 32 bin 46’sı (yüzde 10,9) traktörlerden oluşuyor.
Tekirdağ’da Haziran ayında 10 bin 188 adet taşıtın devri yapıldı. Tekirdağ’da devri yapılan toplam
10 bin 188 taşıt içinde otomobil yüzde 66,9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,9 ile kamyonet, 7,9 ile motosiklet, yüzde 4,7 ile traktör takip etti. Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,6’sını ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Tekirdağ’da 2022 yılı Haziran ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 970 bir önceki yılın aynı ayına göre 9 bin 179 (Yüzde 3,2) adet artarak 293 bin 881 adet oldu.
Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında; 2022 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 25 milyon 810 bin 799 adet araç bulunuyor. Tekirdağ’da toplam 293 bin 881 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1’ine sahip.
Tekirdağ’da 2022 yılı Haziran ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı taşıt (Yüzde 19,6), motosiklet (Yüzde 8,6), kamyon (Yüzde 4,2), otomobil (Yüzde 2,5), kamyonet ve traktör (Yüzde 2,4), otobüs (Yüzde 0,7) ve minibüs (Yüzde 0,1) şeklinde gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp genç her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Kayıp genç her yerde aranıyor
Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
Saray polisinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Saray polisinden uyuşturucu operasyonu
Yangında 30 dekar alan kül oldu
YEREL HABERLER Yangında 30 dekar alan kül oldu
Tekirdağ'da 93 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 93 şişe kaçak içki ele geçirildi
Bilgi Evi LGS kursları için son başvuru tarihi 29 Temmuz
YEREL HABERLER Bilgi Evi LGS kursları için son başvuru tarihi 29 ...
Kadınlar istedi, Marmara Adası turu yeniden başladı
YEREL HABERLER Kadınlar istedi, Marmara Adası turu yeniden başladı
Patenci gencin otomobille çarpıştığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Patenci gencin otomobille çarpıştığı anlar kamerada
Trakya'da çayır tırtılı ile mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Trakya'da çayır tırtılı ile mücadele devam ediyor
Hayrabolu'da gün batımı
YEREL HABERLER Hayrabolu'da gün batımı
Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye çarptı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye ...
Kurt saldırısında 3 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Kurt saldırısında 3 koyun telef oldu
Husumetli iki ailenin çatışmasında bekçi yaralanmıştı: 8 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Husumetli iki ailenin çatışmasında bekçi ...
Balkanların sağlık üssü Tekirdağ Şehir Hastanesi bölgenin yükünü sırtlıyor
YEREL HABERLER Balkanların sağlık üssü Tekirdağ Şehir Hastanesi ...
Yol ortasında direksiyon başında sızdı, polis uyandırmak için yarım saat dil döktü
YEREL HABERLER Yol ortasında direksiyon başında sızdı, polis ...
Üvey babasını öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki genç, dedesiyle kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Üvey babasını öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki ...
Kavgaya müdahale eden mahalle bekçisinin yaralanmasında 14 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Kavgaya müdahale eden mahalle bekçisinin ...
Çorlu’da ormanlık alan ve anız alev alev yandı
YEREL HABERLER Çorlu’da ormanlık alan ve anız alev alev yandı
Anız yangını kampüsteki ormana sıçradı
YEREL HABERLER Anız yangını kampüsteki ormana sıçradı
Telefon dolandırıcısı, para ve altınları almak için geldiği evde polise yakalandı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcısı, para ve altınları almak için ...
Kavgaya müdahale eden mahalle bekçisinin yaralanmasında 14 gözaltı
YEREL HABERLER Kavgaya müdahale eden mahalle bekçisinin ...
Polisin oyunu dolandırıcıların aklını çıkardı: 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Polisin oyunu dolandırıcıların aklını çıkardı: 2 kişi ...
Husumetli iki ailenin çatışmasında bekçi yaralanmıştı: 14 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Husumetli iki ailenin çatışmasında bekçi ...
İki aracın çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı
YEREL HABERLER İki aracın çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.