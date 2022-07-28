Kayıp olarak aranan gençten acı haber geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp olarak aranan gençten acı haber geldi

İHA

Kayıp olarak aranan gençten acı haber geldi

Tekirdağ’da dünden itibaren kayıp olarak aranan 28 yaşındaki İrem Çakıroğlu’ndan acı haber geldi. Kayıp olmasının ardından arama çalışmalarına katılan arkadaşları tarafından Ayvacık Mahallesinde ormanlık alanda İrem Çakıroğlu’nun cansız bedeni bulundu.
Saray ilçesinde kuaförlük yapan İrem Çakıroğlu, dünden itibaren her yerde aranıyordu. En son dün öğle sıraları Kırklareli Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi istikametine otomobiliyle çıktığı belirlenen Çakıroğlu’nun telefonuna ulaşamayan ve kendisinden haber alamayan ailesi çocuklarının başına bir şey gelmesinden korktukları için Saray İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Ailesi ve arkadaşları tarafından da aranan İrem Çakıroğlu’nun otomobili Ayvacık Mahallesinde ormanlık alanda bulundu. Çakıroğlu’nun cansız bedeni ise otomobiline yaklaşık 100 metre mesafede asılı olarak bulundu.
Olayın duyulmasının ardından olay yerine gelen ailesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, Çakıroğlu’nun cansız bedeni olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TIR, hafriyat kamyonuna çarptı; Rumen sürücü yaralandı
YEREL HABERLER TIR, hafriyat kamyonuna çarptı; Rumen sürücü ...
Kur'an Kursu öğrencilerine hayvanlara merhamet anlatıldı
YEREL HABERLER Kur'an Kursu öğrencilerine hayvanlara merhamet ...
Kendi tarlasından vatandaşın sofrasına
YEREL HABERLER Kendi tarlasından vatandaşın sofrasına
Tekirdağ’da kara taşıt sayısı 300 bine dayandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da kara taşıt sayısı 300 bine dayandı
Kayıp genç her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Kayıp genç her yerde aranıyor
Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
Saray polisinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Saray polisinden uyuşturucu operasyonu
Yangında 30 dekar alan kül oldu
YEREL HABERLER Yangında 30 dekar alan kül oldu
Tekirdağ'da 93 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 93 şişe kaçak içki ele geçirildi
Bilgi Evi LGS kursları için son başvuru tarihi 29 Temmuz
YEREL HABERLER Bilgi Evi LGS kursları için son başvuru tarihi 29 ...
Kadınlar istedi, Marmara Adası turu yeniden başladı
YEREL HABERLER Kadınlar istedi, Marmara Adası turu yeniden başladı
Patenci gencin otomobille çarpıştığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Patenci gencin otomobille çarpıştığı anlar kamerada
Trakya'da çayır tırtılı ile mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Trakya'da çayır tırtılı ile mücadele devam ediyor
Hayrabolu'da gün batımı
YEREL HABERLER Hayrabolu'da gün batımı
Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye çarptı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye ...
Kurt saldırısında 3 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Kurt saldırısında 3 koyun telef oldu
Husumetli iki ailenin çatışmasında bekçi yaralanmıştı: 8 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Husumetli iki ailenin çatışmasında bekçi ...
Balkanların sağlık üssü Tekirdağ Şehir Hastanesi bölgenin yükünü sırtlıyor
YEREL HABERLER Balkanların sağlık üssü Tekirdağ Şehir Hastanesi ...
Yol ortasında direksiyon başında sızdı, polis uyandırmak için yarım saat dil döktü
YEREL HABERLER Yol ortasında direksiyon başında sızdı, polis ...
Üvey babasını öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki genç, dedesiyle kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Üvey babasını öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki ...
Kavgaya müdahale eden mahalle bekçisinin yaralanmasında 14 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Kavgaya müdahale eden mahalle bekçisinin ...
Çorlu’da ormanlık alan ve anız alev alev yandı
YEREL HABERLER Çorlu’da ormanlık alan ve anız alev alev yandı
Anız yangını kampüsteki ormana sıçradı
YEREL HABERLER Anız yangını kampüsteki ormana sıçradı
Telefon dolandırıcısı, para ve altınları almak için geldiği evde polise yakalandı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcısı, para ve altınları almak için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.