Çorluspor 1947 gözünü TFF 3. Lig’e dikti

Profesyonel liglerde uzun yıllar boy gösteren, bir dönem 2. Lig'de mücadele eden Çorluspor 1947, yeniden profesyonel liglere dönmek için kolları sıvadı.

İlk olarak takımın başına ligin deneyimli antrenörü Ufuk Uysal’ı getirerek başlayan Çorluspor 1947’de daha sonra ise 1957 Ünyespor’dan santrfor Orçun Selduman ve orta saha Volkan Uluğ ile sözleşme imzalandı.

Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig’de Çarşambaspor'da forma giyen Enver Ayyıldız’ı, yine 3. Lig ekiplerinden Ofspor'dan başarılı sol bek Volkan Can’ı yeni sezon kadrosuna dahil eden Çorluspor 1947, geçtiğimiz sezon kadroda yer alan Oğuzhan Temel ve şampiyonluğa kaydettiği kritik gollerke katkı veren kaptan Uğur Kapısız ile de yeniden anlaşma sağladı.

Teknik heyetin istekleri doğrultusunda transfer komitesinin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Çorluspor 1947 Başkanı Yusuf Gümüş, “Çorlu’nun markası olan Çorluspor’u yeniden profesyonel liglerde döndürme konusunda kararlıyız. Bunun için de şimdiden hem bu yıl şampiyonluk ipini göğüsleyecek olan kadroyu hem de gelecek sezon profesyonel liglerde mücadele edecek olan kadronun temellerini oluşturma gayretindeyiz. Çorluspor 1947’nin profesyonel liglere dönmesi ile ilgili en ufak bir tereddüt taşımıyoruz” dedi.

Başkan Yusuf Gümüş, Çorluspor’a gönül veren taraftarların desteği ile şampiyonluk mücadelesi vereceklerini, bunun için de tüm hazırlıkları hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan yaptıklarını söyledi.

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