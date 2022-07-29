Tekirdağ’da poyraz etkili oluyor Martılar bile uçmakta zorlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında saatteki hızı 45 kilometreye kadar çıkan poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Birçok gemi açıkta beklerken, sert esen rüzgâr sebebiyle martıların bile uçmakta zorlanarak deniz üzerinde beklediği görüldü.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde oluşan dalgalar nedeniyle uluslararası ticaret gemileri açıkta demirleyerek beklerken, poyraz nedeniyle uçamayan yüzlerce martı, denize konarak rüzgârın azalmasını bekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yayınladığı tahmin raporunda, poyrazın etkisinin gece saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.