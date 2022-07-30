Trakya’nın ihracat şampiyonu Tekirdağ oldu Tekirdağ ekonomiye 287 milyon dolar kazandırdı Tekirdağ’dan Türkiye ekonomisine milyonlarca dolar katkı

Tekirdağ, gerçekleştirdiği ihracatlar ile Türkiye Ekonomisine 287 milyon doların üzerinde girdi sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 Yılı Haziran Ayı Dış Ticaret İstatistiklerinden yararlanarak “Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İlleri Dış Ticaret İstatistikleri, Haziran 2022” konusunda bir rapor yayınladı. Yayınlanan rapora göre, Tekirdağ yaptığı ihracatlar ile Trakya’da birinci sırada yer alırken Türkiye’de 14’üncü sırada yerini aldı.

Yayınlanan rapora göre; Edirne’de 2022 yılı Haziran ayında ihracat 6,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da ise 287,2 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat, Kırklareli’nde 30,1 milyon dolar oldu. Buna göre Tekirdağ, Trakya’da en çok ihracat yapan il olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 23 milyar 428 milyon dolar, ithalat %39,7 artarak 31 milyar 595 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İthalatta Trakya birincisi yine Tekirdağ oldu

Edirne’de 2022 yılı Haziran ayında 13,4 milyon dolar olarak gerçekleşen ithalat, Tekirdağ’da ise 267,6 milyon doları buldu. Kırklareli’nde ise 18,6 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Bu verilere göre Tekirdağ Trakya bölgesinde en çok ithalat yapan il olurken, Türkiye’de ise 12’nci sırada yerini aldı.

Edirne ithalatı azalttı, Tekirdağ yüz milyonlarca dolarlık ithalat yaptı

Tekirdağ bir önceki yıla oranla ihracatını yüzde 16,1 arttırarak 287 milyon 228 bin Dolar değerinde ürün ihraç ederek Türk Ekonomisine katkı sağladı. Ayrıca geçen yıla oranla ithalatını yüzde 25,6 arttıran Tekirdağ, böylelikle 267 milyon 635 bin Dolarlık ürün ithal ederek hem üretime hem de istihdama katkı sağladı. Kırklareli ise bir önceki yıla oranda yüzde 23,4 oranında artışla 30 milyon 96 bin Dolar değerinde ihracat yaparak Trakya’da en çok ihracat yapan iller arasında ikinci sırayı aldı. Ayrıca Türkiye’de 39’ncu sırada yerini alan Kırklareli, gerçekleştirdiği 18 milyon 609 bin Dolarlık ithalat ile bir önceki yıla oranla yüzde 12,6 daha fazla ithalat yaptı. Edirne ise ihracatını yüzde 4,5 arttırarak 6 milyon 776 bin Dolarlık ihracat yaparak Trakya’da üçüncü sırada yerini aldı. İhracatları ile Türkiye’de 62’nci sırada yerini alan Edirne, bir önceki yıla oranla ithalatını yüzde 14,9 oranında azaltarak 13 milyon 354 bin Dolarlık ithalat gerçekleştirerek Türkiye’de 42’nci sırada yerini aldı.

Edirne, Bulgaristan ile 1 milyon 252 bin Dolar değerinde ihracat yaparken, Ukrayna ile 10 milyon 393 bin Dolarlık ithalat yaptı. Almanya’ya 527 bin 639 Dolarlık ürün ihraç eden Edirne, Birleşik Krallık’tan 796 bin 704 Dolar değerinde ithalat gerçekleştirdi. Yunanistan’la 527 bin 30 Dolarlık ihracat gerçekleştiren Edirne’de, Rusya’dan 491 bin 577 Dolarlık ithalat yapıldı.

Kırklareli, 2022 yılının Haziran ayında Venezuela ile 5 milyon 355 bin Doları aşan ihracat gerçekleştirirken, Almanya’dan 6 milyon 213 bin Dolar değerinde ithalat yaptı. Almanya’ya 3 milyon 146 bin Dolarlık mal ihraç eden Kırklareli, Rusya’dan 2 milyon 318 bin Dolarlık ithalat yaptı. Benin’e 2 milyon 214 bin Dolar değerinde ihracat yapan Kırklareli, Çin’den 2 milyon 214 bin Dolarlık ithalat yaptı.

Tekirdağ, 2022 yılının Haziran ayında Almanya ile 46 milyon 318 bin Doları aşan ihracat gerçekleştirirken, Çin ile 50 milyon 966 bin Dolar değerinde ithalat yaptı. İtalya’ya 30 milyon 346 bin Dolarlık mal ihraç eden Tekirdağ, Portekiz’den 27 milyon 44 bin Dolarlık ithalat yaptı. Almanya ile karşılıklı ticaret yapan Tekirdağ, Almanya’ya ihraç ettiği ürünlerin yanı sıra 20 milyon 70 bin Dolar değerinde ithalatta yaptı. Romanya’ya ihracat gerçekleştiren Tekirdağ, 15 milyon 967 bin Dolarlık ihracatı ile ekonomiye değer kazandırdı.

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