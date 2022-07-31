Tekirdağ'da yük gemisinin altına saklanmış 242 kg kokain yakalandı Brezilya'dan gelen yük gemisinden 242 kilo kokain ele geçirildi

Tekirdağ'da Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda Brezilya'dan gelen kuru yük gemisinde 242 kilogram kokain ele geçirildi.



Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının desteği ile uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yaklaşık bir aydır yapılan takip sonucunda Brezilya’dan gelen kuru yük gemisinin ülkemiz karasularına giriş yapmasının ardından operasyon başladı. Operasyon kapsamında yapılan aramada, geminin alt kısmında, dalgıçlar tarafından iskele kıç altında bulunan kinistin yuvası içinde ve iplerle bağlanmış şekilde şüpheli paketler tespit edildi. 6 adet paket bulunduğu yerden çıkartılarak yapılan kontrollerde içinden 200 paket halinde 242 kilogram kokain maddesi bulunarak el konuldu.

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